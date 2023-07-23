Бонгонда дебютировал за «Спартак» в РПЛ

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда появился на поле в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга».

Нападающий заменил на поле Антона Зиньковского на 58-й минуте встречи. Этот матч стал первым для Бонгонды в чемпионате России.