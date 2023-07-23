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Сегодня, 18:54

Наумов: «Зенит» опять станет чемпионом, а борьба будет идти только за второе место»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от первого тура нового сезона чемпионата России.

«Зенит» очень часто играет невнятно, но все равно свои очки берет. А вот «Динамо» в первом матче выглядело просто отвратительно. То ли они не готовы к сезону, то ли «переготовились». Может быть, Личка их просто перегрузил. Армейцы с «Зенитом» вроде бы выглядели неплохо в матче за Суперкубок, а вот «Уралу» проиграли по делу. Я думаю, нас вообще ожидает очень интересный чемпионат, в котором каждый может обыграть каждого. Многие туры будет такие, когда лидеры будут проигрывать. За исключением «Зенита». Петербуржцы, повторюсь, свои очки будет забирать, даже при плохой игре. Потому что у команды стабильный состав и глубокая скамейка. Так что «Зенит» опять станет чемпионом, и вся борьба будет идти за второе место», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Первый тур нового сезона чемпионата России стартовал 21 июля и завершится 23 июля матчами «Сочи» — «Балтика» и «Ростов» — «Факел». Второй тур РПЛ пройдет с 29 по 31 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-zenit-opyat-stanet-chempionom-a-bor-ba-budet-idti-tol-ko-za-vtoroe-mesto/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Николай Наумов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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