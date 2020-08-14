Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о последней встрече клуба с болельщиками, на которой генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе вступил в конфликт с фанатами.

— Там (на встрече с болельщиками) и надо объяснять свои решения, среди которых, правда, не видно положительных, — приводит «Матч ТВ» слова Семина. — Что полезного сделали для клуба Кикнадзе и Мещеряков? Выйдите и скажите, а не прячьтесь за игроками. Мне очень не понравилась последняя встреча. Во-первых, было очередное неуважение к болельщикам, к людям, которые приносят клубу деньги. Большинство из них далеко не богаты, но худо-бедно пополняют казну на 400-500 миллионов рублей. Дать им понять, что они никто, и ничего не решают — это как? А для кого тогда играет команда? За болельщика надо бороться, причем за каждого, это неравнодушные люди со всей нашей страны. Объяснять им трудности, объективные и субъективные, ведь болельщики ждут правильных и честных решений. Но вместо этого получают «фак».

Во-вторых, «спрашивайте футболистов, а я в сторонке посижу» — это что, позиция руководителя? Люди пришли услышать в первую очередь тебя, потому что накопились вопросы.

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Мещеряков скажет: «Не надо раскачивать лодку». Но как можно не понимать, что раздражена большая группа людей, которые приходят на стадион за позитивом, за радостью. Они не кричали с первого дня назначения: «Кикнадзе и Мещеряков, вон из клуба!». Они ждали действий. И дождались. Теперь кричат. Так объясните свои поступки, иначе отвернутся не только трибуны — спонсоры. Тысячи болельщиков, лишенных надежды, — не шутка.

Из «Локомотива» сейчас доносится только про то, как будет, а за то, как было, никто отчитываться не собирается. За сколько купил, за сколько продал, почему поступил так, а не иначе — поведай людям, и они за тобой потянутся. А если оскорблять их недоверием и обвинять в никчемности, обязательно прозвенит звонок, но не для них, а для тебя. И гораздо раньше, чем кажется. Уже вот-вот.