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Болельщики "Спартака" - фанатам "Динамо": ""Вас опять продинамили". Фото

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&quot;10 минут тишины. 10 лет ожиданий&quot;. Баннер фанатов &quot;Динамо&quot;.Болельщики "Динамо" замолчали в начале дерби. Фанаты "Спартака" посвятили им матерную кричалку

Болельщики "Спартака" во время матча 19-го тура чемпионата России против "Динамо" подготовили баннер в адрес болельщиков бело-голубых. На нем написано: "Вас опять продинамили".

Напомним, что встреча проходит не на реконструированном стадионе бело-голубых, как это планировалось изначально, а в Химках. Причиной послужило плохое качество газона на обновленной арене.

Стадион в Петровском парке был закрыт на масштабную реконструкцию более 10 лет назад. Добавим, что фанаты красно-белых пошутили над этой историей и скандировали оскорбительные для соперника кричалки: "С новосельем, пи...".

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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