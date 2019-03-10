Болельщики "Спартака" - фанатам "Динамо": ""Вас опять продинамили". Фото

Болельщики "Спартака" во время матча 19-го тура чемпионата России против "Динамо" подготовили баннер в адрес болельщиков бело-голубых. На нем написано: "Вас опять продинамили".
Напомним, что встреча проходит не на реконструированном стадионе бело-голубых, как это планировалось изначально, а в Химках. Причиной послужило плохое качество газона на обновленной арене.
Стадион в Петровском парке был закрыт на масштабную реконструкцию более 10 лет назад. Добавим, что фанаты красно-белых пошутили над этой историей и скандировали оскорбительные для соперника кричалки: "С новосельем, пи...".
#ДинамоСпартак "Вас опять проДинамили", - говорят фанаты "Спартака" фанатам "Динамо" pic.twitter.com/AUjfb5ubAy– СЭ Спартак (@spartak_se) 10 марта 2019 г.
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