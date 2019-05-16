Болельщики смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина перед матчем ЦСКА - "Ахмат"

На домашний стадион ЦСКА "ВЭБ Арена" перед матчем 28-го тура премьер-лиги против "Ахмата" привезут Кубок Гагарина. Этот трофей в сезоне-2018/19 завоевали хоккеисты армейского клуба, обыграв "Авангард" с общим счетом 4-0. Как сообщает официальный Твиттер красно-синих, болельщики смогут сфотографироваться с кубком.

В эту субботу перед матчем #ЦСКАахмат на ВЭБ Арену приедет трофей @hccska!



Болельщики, пришедшие на игру, смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина с 14:30 до 16:00 на крыше парковки PA (вход между секторами C209 и C210).



🎫 Билеты: https://t.co/cn31W9hm2d pic.twitter.com/VVbDueAhJC – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 мая 2019 г.



ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. "Ахмат" с 39 балами располагается на 7-й строчке.

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