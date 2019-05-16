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Болельщики смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина перед матчем ЦСКА - "Ахмат"

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На домашний стадион ЦСКА "ВЭБ Арена" перед матчем 28-го тура премьер-лиги против "Ахмата" привезут Кубок Гагарина. Этот трофей в сезоне-2018/19 завоевали хоккеисты армейского клуба, обыграв "Авангард" с общим счетом 4-0. Как сообщает официальный Твиттер красно-синих, болельщики смогут сфотографироваться с кубком. 


ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. "Ахмат" с 39 балами располагается на 7-й строчке.

ЦСКА - Ахмат

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