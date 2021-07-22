Болельщики «Ростова» смогут обменять билеты на матч с «Динамо» на билеты на другую игру

В связи со сложившейся ситуацией (запрет Роспотребнадзора на посещение матча), «Ростов» принял решение оставить своим болельщикам право обменять купленный билет на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» на билет, который позволит посетить любой другой матч текущего сезона (при условии наличия мест на момент обмена).

«Дорогие болельщики! До сегодняшнего дня клуб и все его службы готовились к матчу с «Динамо» в штатном режиме. За время летнего межсезонья мы очень соскучились по вам. Предписание Роспотребнадзора о проведении матча с «Динамо» без зрителей стало для нас глубоким разочарованием. Эта ситуация является форс-мажорным событием. Просим вас отнестись к сложившимся обстоятельствам с пониманием», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Матч 1-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Динамо» состоится завтра, 23 июля. Начало — в 20.00 (мск).