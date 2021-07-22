Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Милан» проведет новый раунд переговоров по Влашичу в понедельник

21:35
Никола Влашич. Фото Виталий Тимкив.
Никола Влашич. Фото Виталий Тимкив.
Теги:

«Милан» продолжает работать над трансфером полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Новый раунд переговоров назначен на понедельник, 26 июля, пишет в Twitter журналист Луис Джирарди.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

Полузащитник уже объявил о желании покинуть московский клуб.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Соперник Гассиева любит андерграунд. Он тренируется в злачном месте, где совершил суицид «величайший сутенер Европы»
Как на людей повлияет Золотое полнолуние с 24 по 26 июня
Мгновенная карма: хозяин обманул своего пса и тут же пожалел об этом
Представитель госпитализированной МакSим уточнила состояние ее здоровья
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы