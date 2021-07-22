«Милан» проведет новый раунд переговоров по Влашичу в понедельник

«Милан» продолжает работать над трансфером полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Новый раунд переговоров назначен на понедельник, 26 июля, пишет в Twitter журналист Луис Джирарди.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

Полузащитник уже объявил о желании покинуть московский клуб.