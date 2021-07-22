«Милан» проведет новый раунд переговоров по Влашичу в понедельник
21:35
«Милан» продолжает работать над трансфером полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Новый раунд переговоров назначен на понедельник, 26 июля, пишет в Twitter журналист Луис Джирарди.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.
В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.
Полузащитник уже объявил о желании покинуть московский клуб.
Читайте также
Соперник Гассиева любит андерграунд. Он тренируется в злачном месте, где совершил суицид «величайший сутенер Европы»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю