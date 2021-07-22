Сотрудница, проработавшая 11 лет в «Спартаке», рассказала о неадекватном поведении клуба

Экс-сотрудница «Спартака» Ксения Богданова рассказала о причинах увольнения из столичного клуба.

«19 июля я уволилась по собственному желанию из «Спартака». Причина ухода — неадекват.

Я проработала в клубе 11 лет, восемь из которых руководила отделом по работе с вип-клиентами. Алена — старший менеджер отдела. Вдвоем мы занимались продажей лож на стадионе и сервисом. Мы всегда выполняли план продаж: и в год чемпионства «Спартака», и в годы, когда команда неудачно заканчивала сезон, вследствие чего от нас уходило по 15 арендаторов.

В пандемийный год тяжело было всем. Мы лишились 17 арендаторов, дополнительных мероприятий на стадионе не было совсем. Тем не менее мы выполнили план продаж дополнительных мероприятий в 127 миллионов рублей. Вы спросите, как? Ведь мероприятий не было. Я отвечу: благодаря терпению клиентов. Все мы ждали, что мероприятия разрешат проводить, верили в это вместе. И клиенты выкупали ложи просто в ожидании решения Роспотребнадзора о проведении концертов.

Весь пандемийный год мы слышали от руководства, что нас ждут премии, потому что мы были единственными, кто выполнил план продаж в такие сложные времена. В итоге всем в клубе заплатили 13 оклад, а не премии. Причиной тому пандемия. Ок, мы приняли это решение как факт.

После этого руководство решило пересмотреть структуру клуба, где мне и ряду руководителей других отделов было предложено опять стать менеджерами. Когда я спросила о причинах, мне ответили, что новая структура написана под «Спартак», а не под людей.

Я очень люблю наш клуб! Это моя жизнь, мое становление, развитие и душа. Но есть вопрос справедливости и самоуважения. Мне крайне тяжело было принять это предложение. Восемь лет работы начальником отдела в топку, в 35 лет заново начать карьеру с менеджера отдела продаж? Я была в раздумьях.

И тут к нам пригласили специалиста, уволенного ранее из «Локомотива». В новой структуре она должна была быть над руководителями отделов, которые стали менеджерами. Это была последняя капля и точка. Как это понимать? В «Локомотиве» не устраивает, а в «Спартаке» сойдет? А как же слова о том, что структура не под людей, а под «Спартак»? «Спартаку» точно необходим этот специалист?! В моей голове множество вопросов. Главный вопрос: что за неадекват?» — написала Богданова в Instagram.

В матче первого тура чемпионата России «Спартак» 24 июля сыграет с «Рубином» в Казани.

Первый домашний матч нового сезона Тинькофф РПЛ «Спартак» сыграет 7 августа против «Нижнего Новгорода».