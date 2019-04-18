Болельщики "Ростова" признали Шомуродова лучшим игроком матча со "Спартаком"

Болельщики "Ростова" признали нападающего Элдора Шомуродова лучшим игроком матча 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" (2:1). Форвард забил победный гол ростовчан в этой встрече.
Второе место занял хавбек Роман Еременко (отдал голевой пас на Шомуродова), третье - полузащитник Александр Гацкан (забил первый гол дончан).
Элдор Шомуродов - "Ростсельмаш лучший игрок матча" против "Спартака"– Football Club Rostov (@rostovfc) 18 апреля 2019 г.
Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/JnoAYgW10r
"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 35 очков.
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