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Болельщики "Ростова" признали Шомуродова лучшим игроком матча со "Спартаком"

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Болельщики "Ростова" признали нападающего Элдора Шомуродова лучшим игроком матча 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" (2:1). Форвард забил победный гол ростовчан в этой встрече.

Второе место занял хавбек Роман Еременко (отдал голевой пас на Шомуродова), третье - полузащитник Александр Гацкан (забил первый гол дончан).

"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 35 очков.

Ростов - Спартак

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