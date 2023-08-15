Болельщики назвали Тикнизяна лучшим игроком «Локомотива» в июле

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян признан лучшим игроком клуба в июле, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Игрок набрал 60 процентов голосов. Всего в голосовании приняли участие 8330 респондентов.

Второе место занял вратарь Илья Лантратов (15 процентов голосов), третье — хавбек Артем Карпукас (9 процентов). Далее расположились форвард Вильсон Изидор и хавбек Дмитрий Баринов (по 8 процентов).

В этом сезоне Тикнизян провел за «Локо» 6 матчей и забил 4 гола.