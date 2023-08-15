В ЦСКА сообщили, что ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер Бийола
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии «СЭ» заявил, что ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер бывшего полузащитника армейцев Яки Бийола.
«Клуб получил решение ФИФА по долгу «Удинезе» за трансфер Яки Бийола. ФИФА взыскала с итальянского клуба сумму основного долга, но уменьшила размер пеней за просрочку оплаты по контракту, мотивируя это тем, что «Удинезе» вел себя активно, пытаясь заплатить. Долг на сегодняшний день не погашен. Итальянская сторона вправе обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сказал Брейдо «СЭ».
Яка Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА в июле 2022 года за 4 миллиона евро.
В мае генеральный директор красно-синих Роман Бабаев заявлял «СЭ» о подачи иска в палату по разрешению споров ФИФА из-за отсутствия выплат со стороны «Удинезе» за трансфер 24-летнего словенца.
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|Краснодар
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3
|ЦСКА
|4
|3
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|11-6
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4
|Спартак
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|3
|0
|1
|11-7
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5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
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6
|Зенит
|4
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|1
|7-4
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7
|Динамо
|4
|2
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|9-8
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8
|Ростов
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|2
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|7-7
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9
|Локомотив
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|1
|2
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|8-8
|5
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10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
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11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
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12
|Сочи
|4
|1
|0
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13
|Балтика
|4
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|3
|3-7
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14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
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16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
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Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
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Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
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Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
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Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
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Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
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Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
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Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Квинси Промес
Спартак
|3
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Лукас Вера
Оренбург
|2
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|К
|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0