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Сегодня, 18:25

В ЦСКА сообщили, что ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер Бийола

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии «СЭ» заявил, что ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер бывшего полузащитника армейцев Яки Бийола.

«Клуб получил решение ФИФА по долгу «Удинезе» за трансфер Яки Бийола. ФИФА взыскала с итальянского клуба сумму основного долга, но уменьшила размер пеней за просрочку оплаты по контракту, мотивируя это тем, что «Удинезе» вел себя активно, пытаясь заплатить. Долг на сегодняшний день не погашен. Итальянская сторона вправе обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сказал Брейдо «СЭ».

Яка Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА в июле 2022 года за 4 миллиона евро.

В мае генеральный директор красно-синих Роман Бабаев заявлял «СЭ» о подачи иска в палату по разрешению споров ФИФА из-за отсутствия выплат со стороны «Удинезе» за трансфер 24-летнего словенца.

Яка Бийол
Футбол
ФК Удинезе
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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