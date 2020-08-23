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Болельщик провел одиночный пикет у стадиона «Спартака» с требованием уволить Кикнадзе из «Локо»

18:07
Фанат &quot;Локомотива&quot;. Фото "СЭ"
Фанат &quot;Локомотива&quot;. Фото "СЭ"
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Перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ болельщик «Локомотива» встретил у стадиона «Спартака» генерального директора клуба Василия Кикнадзе с плакатом, на котором была надпись УКИК (Увольняй Кикнадзе из клуба. — Прим. «СЭ»). Функционер прошел мимо и не обратил внимания на болельщика.(Севастиан Терлецкий)

Кикнадзе был назначен гендиректором «Локо» в конце декабря 2018 года. Летом 2020-го клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным, многие болельщики выступили против данного решения и потребовали отставки Кикнадзе.

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