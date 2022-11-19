Телекомментатор Абелян: «Пример Сперцяна может подтолкнуть Захаряна на переход в сборную Армении»

Телекомментатор Арман Абелян прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян планирует получить армянский паспорт.

«Вопрос по смене гражданства зависит только от самого Захаряна, надо понимать, хочет он этого или нет. Я в этом плане никогда не обвинял футболистов: если ты вырос стране и играешь за эту сборную, хоть и имеешь армянские корни, то нет никаких проблем.

Если он сейчас придет в сборную Армении, будет очень хорошо. Правда, я не знаю, как его примут игроки сборной, есть внутренние вопросы. Когда он принял предложение сборной России, тогда они реально могли попасть на чемпионат мира. Сейчас для Захаряна есть шанс поиграть в европейском футболе за сборную Армении. Перед ним есть пример Сперцяна, который играет в сборной и имеет большой спрос в Европе. Мне кажется, пример Сперцяна может его подтолкнуть на то, чтобы он пришел в сборную Армении", — цитирует Metaratings Абеляна.

Этим летом «Челси» хотел активировать в контракте Захаряна опцию о выкупе и забрать его за 15 миллионов евро. Однако у лондонского клуба возникли сложности с денежными переводами.

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах. На счету 19-летнего полузащитника 3 гола и 6 результативных передач.