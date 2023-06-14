Боков объяснил, с чем связан рост трансферной стоимости защитника ЦСКА Роши

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков прокомментировал подорожание защитника московской команды Вилилана Роши на 3,5 миллионов евро.

«Это, наверное, не за счет его игры, а всей команды. Все-таки, один в поле не воин и благодаря Дивееву и Мозесу он по сравнению с тем, каким он приехал, сейчас освоился. Опять же, я все время говорил, что за счет семейной обстановки, которую создал Федотов и его штаб, многие футболисты начали раскрепощаться. Можно отметить и Ермакова, и Лукина. Это благодаря тому, что каждый каждого поддерживает на поле и вне его», — цитирует Бокова Vprognoze.ru.

В прошедшем сезоне 28-летний Роша стал обладателем Кубка России и завоевал второе место в чемпионате России в составе ЦСКА. Бразильский футболист выступает за армейцев с 2022 года.