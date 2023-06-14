ЦСКА объявил даты предсезонных сборов

Пресс-служба ЦСКА объявила об уходе команды в отпуск.

Первый сбор армейцев после отпуска, который пройдет в Новогорске, стартует 26 июня и продлится до 4 июля.

Второй сбор команды будет проходить на ее базе в Ватутинках с 7 по 14 июля, после чего ЦСКА отправится на матч OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита». Игра пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.