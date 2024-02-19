Бобер рассказал, что думает о трансферах ключевых футболистов «Крыльев Советов»

Рекордсмен «Крыльев Советов» по числу матчей в высшем дивизионе чемпионата России Антон Бобер поделился мнением о трансферах ключевых игроков команды.

«Отъезд каждого футболиста основного состава был серьезным вызовом для команды. На каком-то этапе это была потеря Сергеева и Зиньковского, на другом — Пиняева и Глушенкова. Сейчас, летом, самарцы без Салтыкова останутся. Непонятно с Гарре, будет ли он в команде в следующем сезоне. Самое важное во всех этих трансферах на выход, как клуб реагирует на потери ключевых футболистов. А «Крылья» сезон за сезоном показывают, что могут делать это безболезненно и без потери качества», — цитирует Бобера Legalbet.