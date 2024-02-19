Алдонин поделился мнением о будущем форварда ЦСКА Чалова

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на ситуацию с продлением контракта воспитанника армейцев Федора Чалова.

«Стоит ли Чалову пойти моей дорогой и стать легендой для ЦСКА? Давайте не будем передергивать, тогда было другое время, мы практически каждый год участвовали в Лиге чемпионов и одержали победу в Кубке УЕФА. Сравнивать такое не совсем правильно, у каждого футболиста свой путь. Думаю, советчики Федору сейчас не нужны, он взрослый парень и немного поиграл в той же Европе. У него большой опыт, и тут необходимо понимать, какие перед ним условия», — цитирует Алдонина RT.

В этом сезоне 25-летний форвард провел 18 матчей в РПЛ, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.