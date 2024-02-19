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Сегодня, 10:42

Алдонин поделился мнением о будущем форварда ЦСКА Чалова

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на ситуацию с продлением контракта воспитанника армейцев Федора Чалова.

«Стоит ли Чалову пойти моей дорогой и стать легендой для ЦСКА? Давайте не будем передергивать, тогда было другое время, мы практически каждый год участвовали в Лиге чемпионов и одержали победу в Кубке УЕФА. Сравнивать такое не совсем правильно, у каждого футболиста свой путь. Думаю, советчики Федору сейчас не нужны, он взрослый парень и немного поиграл в той же Европе. У него большой опыт, и тут необходимо понимать, какие перед ним условия», — цитирует Алдонина RT.

В этом сезоне 25-летний форвард провел 18 матчей в РПЛ, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1274869-aldonin-cska-chalov
Евгений Алдонин
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Динамо – Локомотив
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