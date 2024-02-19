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Сегодня, 10:30

Титов видит прогресс в игре защитника «Спартака» Дуарте

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Алексис Дуарте
Алексис Дуарте.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

— А вы верите в Дуарте, рассмотрели в нем потенциал? Или это все-таки не игрок уровня «Спартака»?

— Нужно отметить парагвайца. Прогресс по сравнению с его первыми матчами за красно-белых очевиден. Причем серьезный прогресс. Он прибавил. Раньше Дуарте «привозил» практически в каждой игре, многовато ошибался. Но видите, тренер на нем крест не поставил, выпускает. Через матчи Дуарте значительно улучшил свою игру. Практика — великая вещь. Не забывайте, что каждый защитник должен исчерпать лимит своих ошибок. Надеюсь, что южноамериканец эту «миссию» перевыполнил и не вздумает расслабляться. Он легионер, а значит, спрос с него должен быть в двойном размере. Если вы берете иностранца за хорошие деньги, а он у вас постоянно «привозит», сразу возникает вопрос к селекционерам, скаутам и главному тренеру. Не скрою, поначалу скептически оценивал игру Дуарте. Но в последнее время он добавил.

В этом сезоне Дуарте провел за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах.

Полностью интервью Егора Титова можно прочитать на сайте «СЭ»

Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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