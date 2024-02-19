Титов видит прогресс в игре защитника «Спартака» Дуарте

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

— А вы верите в Дуарте, рассмотрели в нем потенциал? Или это все-таки не игрок уровня «Спартака»?

— Нужно отметить парагвайца. Прогресс по сравнению с его первыми матчами за красно-белых очевиден. Причем серьезный прогресс. Он прибавил. Раньше Дуарте «привозил» практически в каждой игре, многовато ошибался. Но видите, тренер на нем крест не поставил, выпускает. Через матчи Дуарте значительно улучшил свою игру. Практика — великая вещь. Не забывайте, что каждый защитник должен исчерпать лимит своих ошибок. Надеюсь, что южноамериканец эту «миссию» перевыполнил и не вздумает расслабляться. Он легионер, а значит, спрос с него должен быть в двойном размере. Если вы берете иностранца за хорошие деньги, а он у вас постоянно «привозит», сразу возникает вопрос к селекционерам, скаутам и главному тренеру. Не скрою, поначалу скептически оценивал игру Дуарте. Но в последнее время он добавил.

В этом сезоне Дуарте провел за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах.

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