Блогер Давидыч: «Я кроме своего дружбана Кокорина никого не знаю»

Известный блогер Эрик (Давидыч) Китуашвили 17 февраля рассказал о своем отношении к российскому футболу и кого из игроков знает.

«Я бы, наверное, фанател бы даже от футбола. Если бы он был у нас. Я кроме своего дружбана Кокорина особо в футболе никого и не знаю. Но Кокорин крутой. По жизни крутой. По футболу, не буду выпендриваться, наверное, тоже крутой. Но футбола у нас нет».

Китуашвили был приговорен к 4 годам и 8 месяцам за мошенничество со страховкой на автомобили, однако в декабре после апелляции суд отменил решение по ряду эпизодов по истечению сроков давности и зачел в срок время, отбытое блогером в СИЗО.

8 мая 2019-го Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

19 сентября 2019-го братья Кокорины вышли из заключения по УДО.