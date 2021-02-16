Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост в Instagram блогера Эрика (Давидыча) Китуашвили.

Блогер опубликовал рекламу юридической фирмы, лицом которой является Слуцкий, в сторис.

«Реклама юридических услуг. Написано: «Ваша команда юристов — дистанционно, круглосуточно, быстро».

И такой чувак, вообще не знаю, кто он, как будто он на домашнем аресте, а его, от 159-й статьи отмазали, такой довольный: «Пацаны, я дома, я не в СИЗО», — посмеялся Китуашвили.

«А вот как на самом деле выглядит лицо человека, который освободился по 159 УК РФ. Правда, хрен знает, кто это», — написал Слуцкий, выложив фото блогера.

Instagram Леонида Слуцкого.

Напомним, что Китуашвили был приговорен к 4 годам и 8 месяцам за мошенничество со страховкой на автомобили, однако в декабре после апелляции суд отменил решение по ряду эпизодов по истечению сроков давности и зачел в срок время, отбытое блогером в СИЗО.