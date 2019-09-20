Ближайшие туры чемпионата России объявлены турами памяти Льва Яшина

Решением исполкома РФС 10-й тур российской премьер-лиги, 19-й тур чемпионата Олимп-ФНЛ и 15-й тур Олимп-ПФЛ объявлены турами памяти Льва Яшина. Это сделано в честь 90-летия со дня рождения бывшего голкипера сборной СССР, сообщает Twitter «Динамо».

Ранее журнал France Football учредил новую награду имени легендарного советского вратаря Льва Яшина. Она будет вручаться лучшему вратарю европейских чемпионатов.

?Решением Исполкома РФС тур #РПЛ, 19 тур #ФНЛ и 15 тур #ПФЛ объявлены турами памяти Льва Яшина (в честь 90-летия со дня рождения) pic.twitter.com/G2GaP8WCof — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 20, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр