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Ближайшие туры чемпионата России объявлены турами памяти Льва Яшина

13:49
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Решением исполкома РФС 10-й тур российской премьер-лиги, 19-й тур чемпионата Олимп-ФНЛ и 15-й тур Олимп-ПФЛ объявлены турами памяти Льва Яшина. Это сделано в честь 90-летия со дня рождения бывшего голкипера сборной СССР, сообщает Twitter «Динамо».

Ранее журнал France Football учредил новую награду имени легендарного советского вратаря Льва Яшина. Она будет вручаться лучшему вратарю европейских чемпионатов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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