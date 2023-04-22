Бизнесмен Садыгов о матче «Химки» — «Торпедо»: «Это победа Талалаева!»

Бизнесмен Туфан Садыгов прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу «Химок» над «Торпедо» (4:2) в 24-м туре РПЛ.

«Какие эмоции могут быть после такого матча. Это победа тренера, Талалаева! По-другому это не объяснить никак» — сказал Садыгов «СЭ».

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.