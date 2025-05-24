«Краснодар» получил кубок за победу в чемпионате России

Футболистам «Краснодара» вручили чемпионский кубок за победу в РПЛ-2024/25.

В субботу, 24 мая, «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами России.

По итогам 30 туров «Краснодар» набрал 67 очков. На втором месте в РПЛ финишировал «Зенит», который уступил один балл южанам. Тройку замкнул ЦСКА (59).

«Краснодар» — седьмая команда, которая выиграла чемпионат страны, и третья не из Москвы и Санкт-Петербурга после «Алании» (1995) и «Рубина» (2008, 2009).