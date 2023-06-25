Билялетдинов считает, что Дзагоев может продолжить карьеру в РПЛ
Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о будущем полузащитника казанцев Алана Дзагоева.
«Не исключаю, что кому-то в РПЛ Дзагоев пригодится еще, у него большой опыт за спиной. Он сможет выдать определенное количество матчей на максимуме, но затем травматизм может дать о себе знать. А если действовать в бережливом режиме, но вряд ли покажешь на поле то, чего от тебя ждут. Травматизм ведь может вмешаться еще на этапе подготовки к сезону. Так что надо хорошо подумать тем людям, которые рассматривают возможность подписания Дзагоева. Но он может быть полезем многим клубам, креативных футболистов не так много в РПЛ», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.
Ранее сообщалось, что Дзагоев не приехал на плановый медосмотр «Рубина» перед началом тренировочных сборов. Его контракт с казанским клубом завершается в конце июня.
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