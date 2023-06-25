Украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА
Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава организаций, информирует «РИА Новости».
Сообщается, что решение было принято на заседании исполкома УАФ в понедельник. В заявлении отмечается, что РФС необходимо исключить из УЕФА и ФИФА из-за интеграции футбольных клубов с новых территорий РФ в российские соревнования.
Решением УЕФА крымские клубы после вхождения Крыма в состав РФ выступают в чемпионате региона, организация сохраняет запрет на участие клубов Крыма в турнирах Российского футбольного союза.
26 мая сообщалось, что аттестация клубов из Крыма в ФНЛ будет завершена в июне. При успешном прохождении процедуры «Севастополь» и «Рубин» из Ялты будут допущены в дивизон Б второй лиги.
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