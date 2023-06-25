«Краснодар» предложит Кайо новый контракт

«Краснодар» в ближайшее время начнет переговоры с бразильским защитником Кайо по новому контракту, сообщает «РБ Спорт».

Действующее соглашение Кайо с «Краснодаром» действует до 30 июня 2024 года.

По информации издания, клуб намерен сохранить игрока в команде. На данный момент не известно, какое соглашение могут предложить «быки» футболисту.

«Краснодар» выкупил Кайо у «Санта-Клары» за 3 миллиона евро. В сезоне-2022/23 он сыграл 27 матчей за «быков».