«Краснодар» предложит Кайо новый контракт
«Краснодар» в ближайшее время начнет переговоры с бразильским защитником Кайо по новому контракту, сообщает «РБ Спорт».
Действующее соглашение Кайо с «Краснодаром» действует до 30 июня 2024 года.
По информации издания, клуб намерен сохранить игрока в команде. На данный момент не известно, какое соглашение могут предложить «быки» футболисту.
«Краснодар» выкупил Кайо у «Санта-Клары» за 3 миллиона евро. В сезоне-2022/23 он сыграл 27 матчей за «быков».
Источник: РБ Спорт
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