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Сегодня, 12:27

«Краснодар» предложит Кайо новый контракт

Виталий Косик
Корреспондент
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«Краснодар» в ближайшее время начнет переговоры с бразильским защитником Кайо по новому контракту, сообщает «РБ Спорт».

Действующее соглашение Кайо с «Краснодаром» действует до 30 июня 2024 года.

По информации издания, клуб намерен сохранить игрока в команде. На данный момент не известно, какое соглашение могут предложить «быки» футболисту.

«Краснодар» выкупил Кайо у «Санта-Клары» за 3 миллиона евро. В сезоне-2022/23 он сыграл 27 матчей за «быков».

Источник: РБ Спорт
Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
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