Билялетдинов рассказал о тренировках Седрика Гогуа в «Химках»

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал, что защитник Седрик Гогуа приступил к тренировкам в команде.

— Он приступил к тренировкам, занимается несколько дней. У нас были игры, поэтому он не был задействован. Сейчас пока невозможно оценить его состояние, прошло слишком мало времени, — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

— Он будет заниматься до конца сбора?

— Главный тренер решит. Пока футболист тренируется.

31 января защитник прилетел в Турцию на просмотр в «Химках». Пока Гогуа не подписывал контракт с подмосковным клубом.

Последним полноценным сезоном в карьере 28-летнего футболиста был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.