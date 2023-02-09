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Билялетдинов рассказал о тренировках Седрика Гогуа в «Химках»

Алина Савинова
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Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал, что защитник Седрик Гогуа приступил к тренировкам в команде.

— Он приступил к тренировкам, занимается несколько дней. У нас были игры, поэтому он не был задействован. Сейчас пока невозможно оценить его состояние, прошло слишком мало времени, — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

— Он будет заниматься до конца сбора?
— Главный тренер решит. Пока футболист тренируется.

31 января защитник прилетел в Турцию на просмотр в «Химках». Пока Гогуа не подписывал контракт с подмосковным клубом.

Последним полноценным сезоном в карьере 28-летнего футболиста был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-rasskazal-o-trenirovkah-sedrika-gogua-v-himkah/
Ринат Билялетдинов
Седрик Гогуа
ФК Химки
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