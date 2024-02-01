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1 февраля, 04:52

Билялетдинов: «Не удивлюсь, если Тикнизян останется в «Локомотиве» и будет играть дальше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о сорвавшемся трансфере защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

«По Тикнизяну интересен вот какой момент: его в Европу приглашают или навязывают агенты? Можно забросить любую информацию в озеро слухов, круги пойдут, а толку никакого. Это ведь совсем разные процессы. Если тебя зовут, хорошо. Важно и кто — главный тренер или кто-то еще. Тикнизян уже не в юном возрасте, сейчас важно сделать правильный выбор. Но кто Наира зовет из Европы? Слухов много, а фактических данных мало. Там можно не попасть под стиль, под тренера, риски высоки.

В «Зените», наверное, с этим будет проще. Хотя на этой позиции есть Дуглас Сантос. Но никто не знает, что будет летом. Может, поэтому они уже сейчас хотят укрепить позицию, ведь Наир не считается легионером. Ушли Круговой, Чистяков. Но взяли Ахметова. Так что россияне не помешают. Здесь еще можно ослабить конкурента. Но я не удивлюсь, если он останется в «Локомотиве» и будет играть дальше», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

 
Данил Круговой и&nbsp;Наир Тикнизян. Истории с Круговым и Тикнизяном — новая реальность РПЛ. «Зенит» больше не заваливает игроков деньгами
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-tiknizyan-uzhe-ne-v-yunom-vozraste-vazhen-pravil-ny-j-vy-bor-kluba/
Наяир Тикнизян
Ринат Билялетдинов
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4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
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6
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
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