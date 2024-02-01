Силкин: «Если «Динамо» ставит задачи, надо сохранять костяк и оберегать игроков»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал отсутствие трансферов в зимнее окно у московского клуба.

«Все зависит от возможностей. В предыдущее трансферное окно «Динамо» здорово поработало, взяли неплохих футболистов, которые приносят пользу. Дай бог, чтобы так продолжалось. Важные позиции они укрепили еще летом. Хотя в любой команде можно найти позиции, которые тренеру хотелось бы усилить. В любое трансферное окно. Я не буду их называть, там есть тренерский штаб. Они знают об этом лучше меня.

Нет переходов «на выход»? Если команда ставит задачи, надо сохранять костяк и оберегать игроков. Если продавать и расставаться с важными футболистами, это путь в никуда. Да, для кого-то это может быть выгодно, но с точки зрения достижения спортивного результата все будет совсем грустно», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

После 18 туров «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.