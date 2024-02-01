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1 февраля, 05:15

Силкин: «Если «Динамо» ставит задачи, надо сохранять костяк и оберегать игроков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал отсутствие трансферов в зимнее окно у московского клуба.

«Все зависит от возможностей. В предыдущее трансферное окно «Динамо» здорово поработало, взяли неплохих футболистов, которые приносят пользу. Дай бог, чтобы так продолжалось. Важные позиции они укрепили еще летом. Хотя в любой команде можно найти позиции, которые тренеру хотелось бы усилить. В любое трансферное окно. Я не буду их называть, там есть тренерский штаб. Они знают об этом лучше меня.

Нет переходов «на выход»? Если команда ставит задачи, надо сохранять костяк и оберегать игроков. Если продавать и расставаться с важными футболистами, это путь в никуда. Да, для кого-то это может быть выгодно, но с точки зрения достижения спортивного результата все будет совсем грустно», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

После 18 туров «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-esli-dinamo-stavit-zadachi-igrokov-nado-oberegat/
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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