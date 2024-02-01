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1 февраля, 04:33

Агент: «На сегодняшний день Угальде — самый перспективный игрок Коста-Рики»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный агент из Коста-Рики Адольфо Эрнандес Агилар прокомментировал переход в «Спартак» из «Твенте» форварда Манфреда Угальде.

«Манфред сильно вырос с момента, когда он совсем юным дебютировал здесь, в Коста-Рике. Он играл за самый титулованный клуб Коста-Рики, который всегда отличался выстроенной структурой. Пожалуй, его самые сильные стороны — это настойчивость и бесстрашие. Он абсолютно ничего не боится, лезет в борьбу. Манфред — настоящий бомбардир, он знает, что нужно делать, чтобы забивать, хорошо работает ногами, достаточно техничен. Слабостью же может стать невысокий рост и общая физика, но до сих пор это не мешало ему забивать. Манфред — отличный игрок. На сегодняшний день это самый перспективный игрок страны. Мы надеемся, что он станет настоящей звездой и поможет выйти на чемпионат мира 2026 года», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Агилара.

21-летний Угальде в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005547139_agent_ugalde__eto_samyiy_perspektivnyiy_igrok_kosta-riki
Манфред Угальде
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