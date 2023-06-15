Билялетдинов: «Динамо» — шажок вперед для Лички в плане большего давления»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что Марцел Личка может стать главным тренером московского «Динамо».

«Динамо» — шажок вперед для Лички в плане большего давления. В «Оренбурге» он поставил весёлую и атакующую игру — интересная команда. Для самого Лички «Динамо» будет следующим шагом. «Динамо» провалило этот сезон, но логично, что из-за подбора футболистов и ожиданий Марцел согласится. Не рано ли переходить в «Динамо»? Почему нет? Галактионов взял «Локомотив», и все хорошо получилось. Если «Оренбург» не растеряет игроков, то найдёт классную замену Личке. Футболисты там собраны атакующие. «Динамо» тоже атакующая команда. Если Личке удастся поставить такой футбол в московской команде, то должно всё получиться. Ну и важна поддержка руководства и болельщиков. Не все и сразу может получиться, но надо дать время», — цитирует «Чемпионат.com» Билялетдинова.

Ранее в «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке.