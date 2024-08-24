Артига — о ничьей «Химок» с «Ахматом»: «Ничья справедлива, потому что ни одна команда не играла в хороший футбол»

Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итоги матча против «Ахмата» (3:3) в 6-м туре РПЛ.

«Конечно, болельщикам, которые не болеют за «Химки» или «Ахмат», было очень хорошо. Они увидели много голов, различных эпизодов, интересные судейские решения. Но как тренер я недоволен. Несмотря на то, что в определенный момент мы вели со счетом 2:0, мы не контролировали матч. И когда «Ахмат» забил первый гол, та атмосфера им очень помогла. В итоге я могу сказать, что ничья — это справедливый результат, потому что ни «Химки», ни «Ахмат» не играли в хороший футбол сегодня», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

«Ахмат» (4 очка) занимает 15-е место в РПЛ. «Химки» (6) остались на десятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре грозненцы дома примут «Акрон». Матч пройдет 31 августа. «Химки» в этот же день на своем поле сыграют с ЦСКА.