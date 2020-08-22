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Бикфалви сымитировал половой акт после победы над «Краснодаром». «Урал» показал раздевалку после игры

17:43
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«Урал» отметил победу над «Краснодаром» в матче 4-го тура Тинькофф-РПЛ (1:0). Екатеринбуржцы выложили победное видео из раздевалки, в котором гендиректор клуба Григорий Иванов забрался на стол. Хавбек команды Эрик Бикфалви отметился характерными движениями, имитирующими половой акт.

Ранее похожий инцидент произошел с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, изображавшим половой акт с Сердаром Азмуном.

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