Бикфалви сымитировал половой акт после победы над «Краснодаром». «Урал» показал раздевалку после игры

«Урал» отметил победу над «Краснодаром» в матче 4-го тура Тинькофф-РПЛ (1:0). Екатеринбуржцы выложили победное видео из раздевалки, в котором гендиректор клуба Григорий Иванов забрался на стол. Хавбек команды Эрик Бикфалви отметился характерными движениями, имитирующими половой акт.

Ранее похожий инцидент произошел с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, изображавшим половой акт с Сердаром Азмуном.