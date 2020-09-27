Бикфалви не сыграет с «Ахматом» из-за травмы
15:49
Пресс-служба «Урала» сообщила, что полузащитник клуба Эрик Бикфалви из-за травмы не сможет принять участие в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Характер травмы уральцы не раскрывают.
В нынешнем сезоне РПЛ 32-летний румын провел 8 матчей и забил 3 мяча.
Матч «Ахмат» — «Урал» начнется в 16.30 (мск).
? Эрик Бикфалви пропустит сегодняшний матч из-за повреждения.#АхматУрал pic.twitter.com/vk2cI9YpA4— ФК Урал (@FCURAL) September 27, 2020
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