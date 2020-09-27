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Бикфалви не сыграет с «Ахматом» из-за травмы

15:49
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Пресс-служба «Урала» сообщила, что полузащитник клуба Эрик Бикфалви из-за травмы не сможет принять участие в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Характер травмы уральцы не раскрывают.

В нынешнем сезоне РПЛ 32-летний румын провел 8 матчей и забил 3 мяча.

Матч «Ахмат» — «Урал» начнется в 16.30 (мск).

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