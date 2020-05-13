Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев назвал «безумием» публикацию британской газеты Daily Mail о допинге в российском футболе.

Ранее это издание сообщило, что сразу 36 российских футболистов подозреваются в употреблении запрещенных веществ.

— В очередной раз удивляюсь, откуда иностранная пресса получает информацию, — сказал Свищев. — И почему она узнает все гораздо быстрее, чем любая официальная организация, в том числе ФИФА, РФС, Министерство спорта, РУСАДА. Daily Mail, New York Times... Все эти парни очень быстро получают информацию.

Может быть, это и так. Даже если представить, что это так, почему эти уважаемые издания получают информацию первыми? И откуда они ее берут? Не официальные организации, а именно эти известные агентства. Потому что кому-то нужно запустить эту информацию для того, чтобы подогреть население и организации, которые принимают судьбоносные решения. Чтобы создать вокруг этого события ажиотаж.

Я глубоко уверен в том, что все эти случаи никакого отношения к допингу не имеют. Конечно, дыма без огня не бывает... Ребята такие, достаточно свободолюбивые... Но чтобы одновременно 36! Я понимаю у одного, у двух головы на плечах нет. Но чтобы 36! Это несколько клубов, а даже не в сборной России, все вместе поголовно должны принимать запрещенные препараты. Похоже на какое-то безумие. И безумную «утку», которую сейчас пытаются запустить для создания определенного негатива. Это информация, стопроцентно не имеющая отношения к действительности. (Наталья Юрина)