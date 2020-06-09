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Без детей, рукопожатий и объятий. Инфографика от РФС по возобновлению сезона

21:16
Правила РФС по возобновлению сезона. Фото пресс-служба РФС
Правила РФС по возобновлению сезона. Фото пресс-служба РФС

РФС в официальном Twitter выпустил инфографику правил по возобновлению сезона-2019/20 на фоне пандемии коронавируса.

В честности, к игре будут допускаться футболисты без симптомов COVID-19, отменяется вывод игроков детьми, обязательные рукопожатия, в подтрибунном помещении нельзя находиться ближе чем на расстоянии 2 м.

Мячи будут подавать 16 человек старше 18 лет в масках и перчатках.

Также футболистам нельзя будет обниматься после забитых голов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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