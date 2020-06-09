Без детей, рукопожатий и объятий. Инфографика от РФС по возобновлению сезона
21:16
РФС в официальном Twitter выпустил инфографику правил по возобновлению сезона-2019/20 на фоне пандемии коронавируса.
В честности, к игре будут допускаться футболисты без симптомов COVID-19, отменяется вывод игроков детьми, обязательные рукопожатия, в подтрибунном помещении нельзя находиться ближе чем на расстоянии 2 м.
Футбол возвращается на стадионы. В нём появились ещё одни правила. Чтобы сохранить безопасность и здоровье игроков. pic.twitter.com/6Pg07mDYMj— РФС (@rfsruofficial) June 9, 2020
Мячи будут подавать 16 человек старше 18 лет в масках и перчатках.
June 9, 2020
Также футболистам нельзя будет обниматься после забитых голов.
June 9, 2020
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