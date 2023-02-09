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Талалаев уверен, что надеется, что Стефанович выстрелит в «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал переход из «Волгаря» в московскую команду 26-летнего нападающего Ильи Стефановича.

«Стефанович пока доходит до общего уровня команды, потому что парень пришел с небольшим повреждением. Спасибо руководству, что смогли договориться. Команда Бабаяна не просто так поднимается, у «Волгаря» очень качественная команда. Мы сегодня во втором матче это увидели. Сам Стефанович оставляет очень хорошие впечатления. На мой взгляд, это один из самых комплексных нападающих Первой лиги, он многое может. Неплохо играет головой, есть скорость, цепляется за мяч, что сегодня отлично показал. При этом он не находится в оптимальной форме. Уверен, что он будет полезен. У нас две недели на третьем сборе, чтобы ввести его в команду до начала чемпионата. Вижу ли я у него сходство с Писарским? Еще во время работы в «Химках», когда эти форварды только показали себя, мы их сравнивали. Писарский выстрелил на уровне Премьер-лиги, будем надеяться, что Стефанович выстрелит в «Торпедо», — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

3 февраля «Торпедо» объявило о переходе 26-летнего Стефановича из «Волгаря».

В карьере нападающего были такие команды, как «Афипс», «Черноморец», КАМАЗ, «Велес», «Иртыш» и «Волгарь». За последний Стефанович провел два сезона — в 52 матчах забил 14 мячей.

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-pisarskii-vystrelil-na-urovne-rpl-budem-nadeyatsya-chto-stefanovich-vystrelit-v-torpedo-226401/
Андрей Талалаев
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