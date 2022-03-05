Березуцкий: «Все наши футболисты с командой и готовы биться за ЦСКА»

Березуцкий заявил, что все игроки ЦСКА готовы биться за команду

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:0) заявил, что все игроки готовы выступать за команду.

«Видели сегодня Магнуссона? Видели. Я не руководство ЦСКА. Я не знаю. Все наши футболисты сейчас с командой. Готовы за нее биться, играть. Надеюсь, так будет и дальше».

Защитник Хердур Магнуссон в прошедшей встрече числился как запасной.