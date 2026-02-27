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Карседо о Кахигао: «У нас отличные отношения, сложившиеся еще со времен «Арсенала»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал об отношениях со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао.

— Все сборы с командой был Франсис Кахигао. Как строится ваше общение?

— Фран не вмешивается в тренировочный процесс, но он всегда может поделиться мнением по поводу той или иной ситуации. Это может быть в целом оценка команды на данном этапе, или наблюдения со стороны по итогам тренировки, или еще что-то. У нас отличные отношения, сложившиеся еще со времен «Арсенала». Его точка зрения важна для меня.

— А насколько вам комфортно, когда к вашей работе приковано постоянное внимание со стороны руководства? Ведь на сбор также приезжали генеральный директор, члены совета директоров.

— Это совершенно нормально. Так было и в других клубах. В любом случае все решения касательно тренировочного процесса принимает только наш штаб. Но руководители хотят видеть, как готовится команда, что мы нарабатываем, к чему идем. Такое внимание означает поддержку, что только помогает. Главное, что мы чувствуем доверие, — заявил Карседо в интервью пресс-службе красно-белых.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».

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Хуан Карлос Карседо
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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