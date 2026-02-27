Карседо о Кахигао: «У нас отличные отношения, сложившиеся еще со времен «Арсенала»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал об отношениях со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао.

— Все сборы с командой был Франсис Кахигао. Как строится ваше общение?

— Фран не вмешивается в тренировочный процесс, но он всегда может поделиться мнением по поводу той или иной ситуации. Это может быть в целом оценка команды на данном этапе, или наблюдения со стороны по итогам тренировки, или еще что-то. У нас отличные отношения, сложившиеся еще со времен «Арсенала». Его точка зрения важна для меня.

— А насколько вам комфортно, когда к вашей работе приковано постоянное внимание со стороны руководства? Ведь на сбор также приезжали генеральный директор, члены совета директоров.

— Это совершенно нормально. Так было и в других клубах. В любом случае все решения касательно тренировочного процесса принимает только наш штаб. Но руководители хотят видеть, как готовится команда, что мы нарабатываем, к чему идем. Такое внимание означает поддержку, что только помогает. Главное, что мы чувствуем доверие, — заявил Карседо в интервью пресс-службе красно-белых.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».

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