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Березуцкий еще не определился со стартовым составом ЦСКА на новый сезон

12:00
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Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о подготовке команды к сезону-2021/22.

«По стартовому составу и заменам на сборах можете заметить, что идут постоянные изменения. Никакого стартового состава в голове даже нет, эксперименты еще продолжатся. Примерный основной состав увидите в товарищеской игре 19 июля», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

В первом матче РПЛ-2021/22 ЦСКА встретится с «Уфой». Матч пройдет в Москве 25 июля и начнется в 20:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы