Березуцкий еще не определился со стартовым составом ЦСКА на новый сезон

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о подготовке команды к сезону-2021/22.

«По стартовому составу и заменам на сборах можете заметить, что идут постоянные изменения. Никакого стартового состава в голове даже нет, эксперименты еще продолжатся. Примерный основной состав увидите в товарищеской игре 19 июля», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

В первом матче РПЛ-2021/22 ЦСКА встретится с «Уфой». Матч пройдет в Москве 25 июля и начнется в 20:00 мск.