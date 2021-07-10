Березуцкий о музыке в раздевалке ЦСКА: «Пошел немножко рэп, пришлось поменять диджея Кучаева на Кирилла Анатольевича Набабкина»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал музыку в раздевалке команды в товарищеских матчах.

«Я не против. Если они хотят поставить музыку — великолепно. Как они готовятся в раздевалке к матчу, меня, в принципе, сильно не интересует. Ребята решили, что колонка и музыка будет неплохо. Единственное, были вопросы по репертуару вначале, потому что пошел немножко рэп. Пришлось чуть-чуть отредактировать, найти другого диджея. Как я понял, диджей сначала был Кучаев, но мы поменяли на Кирилла Анатольевича Набабкина, и музыка стала явно лучше. Я боюсь, если бы был Игорь Владимирович, — мы все знаем, что бы играло», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

В первом матче РПЛ-2021/22 ЦСКА встретится с «Уфой». Матч пройдет в Москве 25 июля и начнется в 20:00 мск.