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Белоус считает, что Игнашевича и Карпина не уволят в ближайшее время

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Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал следующую возможную отставку тренера в РПЛ.

«А кто у нас там барахтается внизу? Игнашевича не тронут, Карпина не тронут. Кто там у нас еще в таблице, какие еще варианты? «Факел» уже поменяли тренера. «Спартак»? Не факт. Какие там команды есть, которые там середине. «Ахмат» поменял тренера, прекрасно выглядит. Какие там команды есть? Таблица у меня сейчас не перед глазами. Юран на своем месте абсолютно, его не тронут. Меньше всего удивит? Да, «Локомотив», если не будет Галактионов справляться, хотя, я думаю, что там руководство терпеливое. В прошлом году, «Локомотив» выдал хороший отрезок игр. Может быть, там проблема не в тренере.
Дело в том, что надо рассматривать не только тренерский штаб, но и тех, кто с ними работает. Менеджеров, которые должны выглядеть как одно целое. Поэтому, ну я не вижу в ближайшее время, чтобы кого-то отправят в отставку. На мой взгляд, все, что можно было поменять, уже поменяли», — приводит «Спорт День за Днем» слова Белоуса.

В текущем сезоне своих постов лишились Сергей Ташуев («Ахмат»), Вадим Евсеев («Факел»), Иржи Ярошик («Оренбург») и Дмитрий Хохлов («Сочи»).

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
РПЛ
Юрий Белоус
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Александр Солдатенков

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