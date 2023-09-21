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Адамов: «Считаю, что должен был играть во второй части чемпионата прошлого сезона. Cемак говорил: «Терпи, работай»

Алина Савинова
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов считает, что заслуживал получать больше игрового времени в «Зените».

«Что поделать? Это жизнь. Когда хорошо проводишь сборы и достойно выглядишь на тренировках- понимаешь: сделал все, что мог. Последние зимние сборы в «Зените» я провел очень хорошо и считаю, что должен был играть во второй части чемпионата. Семак говорил: «Терпи, работай». В душе я был спокоен — не мог ничего себе предъявить», — цитирует Адамова Sport24.

Адамов стал игроком «Зенита» в 2022 году. В прошлом сезоне он принял участие в 14 матчах петербургского клуба во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами. Летом 2023-го 23-летний защитник на правах аренды перешел в «Оренбург» до конца сезона-2023/2024.

Источник: https://sport24.ru/football/news-579954-adamov-schitayu-chto-dolzhen-byl-igrat-vo-vtoroy-chasti-proshlogo-sezona-cemak-govoril-terpi-rabotay
Арсен Адамов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

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ЦСКА

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

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 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

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Оренбург

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Александр Солдатенков

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