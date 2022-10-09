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9 октября, 18:15

При каких условиях у Семина получится в «Локомотиве»? Мнение Белоуса

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус рассуждает о возможном возвращении Юрия Семина в «Локомотив».

— По данным «СЭ», Юрий Семин — один из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива». Это реально?

— Посмотрим. Юрий Палыч в форме. Если ему предложат, он не откажется. Но ему нужно собрать вокруг себя эффективных помощников, серьезный штаб. Сам он уже не сможет работать 24 часа в сутки всю неделю. У него вполне может получиться, если подберет толковых людей. Но многое упирается в фигуру спортивного директора.

— Им может стать Борис Ротенберг.

— Я слышал. Но вы поймите меня правильно. Борис получил хорошее футбольное образование. Однако надо же иметь определенный управленческий опыт. Боря — футболист. Он никогда не занимал руководящие посты в клубе, не брал на себя ответственность. Ему еще надо учиться. Возможно, просто войти в менеджерский штаб клуба и поработать, понять, что это такое. Спортивный директор — это же не только селекция, купить, продать, но и детско-юношеский футбол, академия, женская команда и так далее. Огромный спектр вопросов. Есть ли у Бориса такой опыт?

В субботу, 8 октября «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах. Как сообщал «СЭ», руководство железнодорожников рассматривает кандидатуру Юрия Семина на пост нового главного тренера команды.

Борис Ротенберг и&nbsp;Юрий Семин. «Семину нужны эффективные ассистенты. Но какой опыт у Ротенберга?»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
Юрий Семин
3
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
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 - : -
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 - : -
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