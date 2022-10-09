При каких условиях у Семина получится в «Локомотиве»? Мнение Белоуса

Известный футбольный функционер Юрий Белоус рассуждает о возможном возвращении Юрия Семина в «Локомотив».

— По данным «СЭ», Юрий Семин — один из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива». Это реально?

— Посмотрим. Юрий Палыч в форме. Если ему предложат, он не откажется. Но ему нужно собрать вокруг себя эффективных помощников, серьезный штаб. Сам он уже не сможет работать 24 часа в сутки всю неделю. У него вполне может получиться, если подберет толковых людей. Но многое упирается в фигуру спортивного директора.

— Им может стать Борис Ротенберг.

— Я слышал. Но вы поймите меня правильно. Борис получил хорошее футбольное образование. Однако надо же иметь определенный управленческий опыт. Боря — футболист. Он никогда не занимал руководящие посты в клубе, не брал на себя ответственность. Ему еще надо учиться. Возможно, просто войти в менеджерский штаб клуба и поработать, понять, что это такое. Спортивный директор — это же не только селекция, купить, продать, но и детско-юношеский футбол, академия, женская команда и так далее. Огромный спектр вопросов. Есть ли у Бориса такой опыт?

В субботу, 8 октября «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах. Как сообщал «СЭ», руководство железнодорожников рассматривает кандидатуру Юрия Семина на пост нового главного тренера команды.