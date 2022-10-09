Матыцын назвал отличной игру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

«Отличная игра, молодцы. Первый тайм мог быть другим, тогда была бы другая игра. Везение, удача, и в этом есть весь спорт», — цитирует ТАСС Матыцына.

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах. «Крылья Советов» располагаются на 11-й позиции с 11 очками после 12 игр.

В следующем туре красно-белые сыграют против ЦСКА 16 октября, а самарцы в этот же день встретятся с «Сочи».