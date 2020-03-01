Беленов задался вопросом о правилах судейства после перебитого пенальти

Вратарь «Уфы» Александр Беленов выразил недоумение решением арбитра назначить повторный пенальти в ворота его команды в матче 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2). Голкипер отразил 11-метровый удар в исполнении Ари, но судья встречи заставил перебить удар. Со второй попытки Ари был успешен.

Беленов опубликовал подборку похожих действий голкиперов на линии ворот в других матчах РПЛ.

«С уважением отношусь к своим коллегам вратарям. Поймать пенальти — это не так просто. Вопрос в трактовке правил. Найди 3 отличия. Или правила футбола разнятся?» — написал голкипер в Instagram.