Беленов стал лучшим игроком «Уфы» в первой части сезона
11:03
Голкипер «Уфы» Александр Беленов признан болельщиками лучшим игроком команды в первой части сезона, об этом сообщается в официальном Twitter уфимского клуба.
Лучшим полузащитником признан Даниил Фомин, лучшим нападающим — Вячеслав Кротов.
После 19 туров «Уфа» занимает седьмое место, набрав 25 очков.
Александр Беленов — лучший игрок ФК «Уфа» первой части сезона!— ФК УФА (@UfaFc) January 16, 2020
Подведены итоги голосования болельщиков по выбору лучшего футболиста ФК «Уфа» в части сезона 2019/20 гг. Победу в опросе с большим отрывом одержал голкипер Александр Беленов, набрав 69.6% общих голосов! pic.twitter.com/FjrDTuDbyr
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