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Беленов стал лучшим игроком «Уфы» в первой части сезона

11:03
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Голкипер «Уфы» Александр Беленов признан болельщиками лучшим игроком команды в первой части сезона, об этом сообщается в официальном Twitter уфимского клуба.

Лучшим полузащитником признан Даниил Фомин, лучшим нападающим — Вячеслав Кротов.

После 19 туров «Уфа» занимает седьмое место, набрав 25 очков.

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