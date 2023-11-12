Тихонов: «Джикия проиграл конкуренцию не Дуарте, а Бабичу»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации с капитаном и защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Конкуренцию он проиграл не парагвайцу Алексису Дуарте, а Срджану Бабичу, — цитирует RT Тихонова. — Где вы видели двух левоногих центральных защитников? Не будем говорить кто хуже, а кто лучше, но на данный момент тренер видит такую связку центральных защитников, ему виднее».

Всего в этом сезоне РПЛ Джикия провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями. Последние игры «Спартака» футболист пропустил из-за травмы ребра.

В 15-м туре красно-белые на своем поле сыграют против «Ростова». Матч пройдет 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.