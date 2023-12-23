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Беленов: «Победа над «Спартаком» — знаковое событие прежде всего для болельщиков «Факела»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Факела» Александр Беленов рассказал об эмоциях после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Думаю, это больше знаковое событие прежде всего для болельщиков. Футболисты просто сыграли, порадовались и начали готовиться к другому матчу. Для болельщиков это очень крутая история. Так было и с ЦСКА, где готовили ролики и баннеры. Это больше для антуража и фанатов», — цитирует Metaratings.ru Беленова.

После 18 туров «Факел» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» идет на 5-й строчке — 30 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-fakela-belenov-pobeda-nad-spartakom-bolshe-znakovoe-sobytie-dlya-bolelshikov-317923/
Александр Беленов
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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