«Ахмат» реализовал свыше 15 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

В пресс-службе «Ахмата» рассказали «СЭ» о количестве реализованных билетов на матч 2-го тура РПЛ против «Спартака».

«На матч «Ахмат» — «Спартак» реализовано 15 828 билетов», — сообщили «СЭ» в клубе.

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» пройдет на «Ахмат Арене» в воскресенье, 2 августа, и начнется в 20.30 по московскому времени.